شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى ونظيره الكينى يشهدان التوقيع على مذكرات تعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الكيني ويليام روتو، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية الرئيس "ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الكيني ويليام روتو فى قصر الاتحادية.