شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إعلان نتائج امتحانات الترم الأول لصفوف النقل فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا عن موعد ظهور نتائج الصفوف الابتدائية والصفين الأول والثانى الإعدادى والثانوى.

وأوضح مصدر بتعليم قنا لـ"الخليج 365"، أنه سيتم عرض نتائج كل الصفوف الابتدائية والصفين الأول والثانى الإعدادى والثانوى، غدا الخميس، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح.

وكانت قد أوضحت مديرية التربية والتعليم بقنا، إن الامتحانات سارت في انضباط وهدوء وسط تعاون مؤسسات الدولة وإجراءات أمنية وتنظيمية والالتزام بمواصفات أسئلة الامتحان وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحاناتهم باستخدام التابلت في غالبية اللجان.