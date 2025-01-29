شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. إزاى تسجل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل استمارة التقديم لـ امتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنه يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم "مركز المعلومات" على أن يتم الضغط على الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg/،



استمارة الثانوية

- يضغط الطالب على تسجيل الدخول ثم الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg/account/login?ReturnUrl=%2Fhome%2FRegistrationForm.

- يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم للدعم الفنى فى حالة وجود مشكلة " 19368.

- يجب على الطلاب فى النظام القديم التأكد من البيانات أهمها اللغة الأجنبية الثانية والاسم والديانة.

- الطلاب فى النظام الحديث يسجلون الاستمارة ويتأكدون من اللغة الأجنبية الثانية حيث أصبحت غير مضافة للمجموع والديانة والاسم والمدرسة وعدد المواد الدراسية الامتحانية وفق الشعبة.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواد امتحانات الثانوية العامة وفق النظام الجديد كالتالى:

مواد تخصص يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والكيمياء والفيزياء ومواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والكيمياء والفيزياء ومواد تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والاحصاء ومواد عامة خارج المجموع وهى مواد نجاح ورسوب وتشمل التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.