شكرا لقرائتكم خبر عن "حدث تاريخى هام".. مقال للبابا تواضروس الثانى فى عدد مجلة الكرازة المرقسية والان مع تفاصيل الخبر

نشر العدد الجديد من مجلة الكرازة المرقسية، مقالا لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعنوان "حدث تاريخى هام" حيث ذكر فيه أن وادى النطرون هو الإسم الشائع للمنخفض الصحراوي الذي يقع غرب الدلتا على بعد 50كم من منطقة الخطاطبة، ويقع تقريبًا فى منتصف طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، حيث يبعد طـرفه الشمـالي الغربي عن الإسكندرية حوالي 85كم، بينما تبلغ المسافة من طرفه الجنوبى الشرقى إلى القاهرة حوالى 80كم، وفى الثلث الأخير من القرن الرابع الميلادى تأسس دير القديس العظيم أبو مقار بوادى النطرون على يدى أنبا مقار (300-390م) مؤسس الحركة الرهبانية في البرية الغربية (وادي النطرون). واشتهر الدير بأنه كان الوريث الأول للنتاج الحضاري والفكري لمدرسة الإسكندرية بعد نقلها إليه في القرن الخامس الميلادي في أعقاب أحداث مجمع خلقيدونية والصراعات التي حدثت وقتها مما جعل الدير ملاذًا آمنًا ومكان التجاء كثير من البطاركة في أوقات الأزمات حتى أن الكثير منهم أوصى بدفنه فى الدير بعد رحيله.

ويذكر لنا السنكسار القبطى تحت يوم 8 طوبه (16 يناير) أنها شهدت واقعة تدشين كنيسة أنبا مقار –الكنيسة الرئيسية في الدير- على يد البابا بنيامين الأول عام 655م.

وذكر قداسة البابا أنه فى هذا العام 2025م قمنا مع عدد كبير من الآباء المطارنة والآباء الأساقفة ورهبان الدير والأديرة الأخرى باحتفالية وضع جثامين ورفات عدد 14 بطريركًا مدفونين في الدير في مقصورة جديدة بعد أن تسربت الرطوبة إلى المقصورة القديمة وسببت بعض التلفيات، وجدير بالذكر أن التاريخ يذكر لنا أن هناك 29 بطريركًا على الأقل تخرجوا من هذا الدير ومن أشهرهم البابا كيرلس الأول عمود الدين البطريرك 24.

وبدأت عادة دفن البطاركة فى دير أنبا مقار منذ منتصف القرن التاسع الميلادى، وكانت مدافن الآباء البطاركة ومدافن الرهبان أولاً خارج أسوار الدير فى الناحية الغربية لسور الدير الحالى، وفى القرن 14 الميلادي تم نقل مدفن الآباء البطاركة أو أجسادهم إلى داخل أسوار الدير، ثم إلى كنيسة الملاك ميخائيل بالحصن وظلت بها حتى القرن العشرين. وفي عام 1931م نقلت الأجساد إلى كنيسة أنبا مقار ووضعت في مقصورة أسمنتية مستطيلة مغطاة بمقصورة خشبية حديثة أسفل مقصورة الثلاث مقارات بجوار الحائط البحري بداخل كنيسة القديس أنبا مقار.

وفي عام 2024م وبعد تسرب مياه الأمطار خلف الحائط البحري لكنيسة القديس أنبا مقار وملاحظة تضرر الأجساد من الرطوبة، تم إخراج الأجساد وفحصها وتعقيمها وعمل توابيت جديدة ومقصورة جديدة خاصة بهم بجوار مقصورة الثلاث مقارات من الناحية الغربية بنفس الكنيسة ونقلهم إليها.

وبعد صلاة الشكر قمنا بوضع الأطياب على التوابيت الخشبية والأنابيب الخشبية التي تضم الأجساد والرفات وسط الألحان والتماجيد الكنسية المفرحة ثم قام الآباء الرهبان بزفة كل تابوت بالكنيسة والهيكل قبل وضعه في المقصورة الجديدة.

وأوضح أن وضع الأطياب النباتية ذات الرائحة العطرية هو تعبير عن السيرة المقدسة التي حملت رائحة المسيح الذكية. كما أن التوابيت الخشبية تعبير عن أن كل من هؤلاء حملوا الصليب الخشبي في مسيرة حياتهم، وكل هذا يتم مع التسابيح والألحان التي تعبر عن حالتهم الآن إذ يحيون في تسبحة جديدة حيث موضع راحتهم.

واختتم هذا اليوم البهيج بالقداس الإلهي في كنيسة أنبا مقار وألقينا عظة مناسبة لهذا الحدث الجليل واشتركنا في مائدة الأغابي وسط حالة من البهجة الروحية والقلبية.

وفيما يلي بيان أربعة عشر بطريركًا نذكرهم على الترتيب في الجدول التالي:

البابا خائيل الثاني [53] (849-851م)

24 هاتور 566ش (20 نوفمبر 849م) – 22 برمودة 567ش (17 أبريل 851م)

البابا خائيل الثالث (ميخائيل الأول) [56] (880-907م)

٣0 برموده 596ش (25 أبريل 880م) – 20 برمهات 623ش (16 مارس 907م)

البابا غبريال الأول [57] (909-920م)

21 بشنس 625ش (16 مايو 909م) – 21 أمشير 636ش (15 فبراير 920م)

البابا قسما (قزمان) الثالث [58] (920-932م)

4 برمهات 636ش (28 فبراير 920م) – 3 برمهات 648ش (27 فبراير 932م)

البابا مكاريوس الأول [59] (932-952م)

1 برموده 648ش (27 مارس 932م) – 24 برمهات 668ش (20 مارس 952م)

البابا خريستوذولوس [66] (1046-1077م)

15 كيهك 763ش (11 ديسمبر 1046م) – 14 كيهك 794ش (10 ديسمبر 1077م)

البابا كيرلس الثاني [67] (1078 – 1092م)

22 برمهات 794ش (1078م) – 12 بؤونه 808ش (يوليو 1092م)

البابا ميخائيل الثاني [68] (1092-1102م)

12 بابه 809ش (9 أكتوبر 1092م) – 30 بشنس 818ش (25 مايو 1102م)

البابا مكاريوس الثانى [69] (1102-1128م)

13 هاتور 819ش (٩ نوفمبر 1102م) – 23 كيهك 845ش (19 ديسمبر 1128م)

البابا غبريال الثاني ابن تريك [70] (1131-1145م)

9 أمشير 847ش (3 فبراير 1131م) – 10 برموده 861ش (5 أبريل 1145م)

البابا ميخائيل الثالث [71] (1145-1146م)

5 مسرى 861ش (29 يوليو 1145م) – 3 برموده 862ش (29 مارس 1146م)

البابا يؤانس الخامس [72] (1147-1166م)

2 النسيء 863ش (25 أغسطس 1147م) – 4 بشنس 882ش (29 أبريل 1166م)

البابا مرقس الثالث ابن زرعة [73] (1166-1189م)

18 بؤونه 882ش (12 يونيو 1166م) – 6 طوبه 905ش (1 يناير 1189م)

البابا مرقس الخامس [98] (1603-1619م)

26 بؤونه 1319ش (30 يونيو 1603م) – 1 توت 1336ش (9 سبتمبر 1619م)