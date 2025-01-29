شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الثالث الابتدائى 2025 فى الجيزة.. استعلم الآن والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الابتدائي، بالتزامن مع إعلان مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

تسهيلًا على أولياء الأمور، أعلنت المديرية، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب صفوف النقل (من الأول الابتدائي إلى الثاني الإعدادي) للمدارس الحكومي والخاص، على موقعها الإلكترونى الرسمى.

للاطلاع على نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025.. اضغط هنا‏

وأوضحت المديريات التعليمية أنه تم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول فى شكل ألوان باستخدام الأداء المتدرج على النحو الآتي: يفوق التوقعات دائمًا: من 85% إلى 100% ويعبر عنه باللون الأزرق ويلبى التوقعات: من 65% لأقل من 85% ويعبر عنه باللون الأخضر ويلبي التوقعات أحيانًا: من 50% لأقل من 65% ويعبر عنه باللون الأصفر وأقل من المتوقع: أقل من 1% إلى أقل من 50% ويعبر عنه باللون الأحمر.

وانتهت الخميس 23 يناير الجارى، امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف الدراسية، بعد أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم فى آخر المواد الدراسية، بالإضافة إلى ختام تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى بشكل نهائي في الترم الأول.