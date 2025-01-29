شكرا لقرائتكم خبر عن 26.3 مليار دولار فى 11 شهرا.. قفزة فى تحويلات المصريين بالخارج (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزي المصرى، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج استمرت في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث ارتفعت خلال شهر نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر2023.



تحويلات المصريين

وذكر البنك المركزي في بيان اليوم، أن التحويلات شهدت خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 77.0% لتصل إلى نحو 13.8 مليار دولار مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما حققت خلال فترة الـ 11 شهرا من يناير وحتى نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار مقابل نحو 17.9 مليار دولار.