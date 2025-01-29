شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 600 حالة إشغال وتعديات للمحال والباعة الجائلين بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم، بالاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية على الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين.

وفي ذلك الإطار، واستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين، شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وبمشاركة مدينة الجيزة حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات من الطريق العام بشوارع كفر طهرمس والمنشية.

وأسفرت الحملات عن رفع حوالي 600 حالة إشغال للطريق العام للمحال والمقاهي وتعديات للمحال التجارية ومصادرتها، مع تحقيق الانضباط بالشارع، إلى جانب إزالة ورفع الباعة المفترشين للطريق العام بمتفرعات طريق كفر طهرمس.

وتمكنت الحملات من غلق عددًا من المنشآت المخالفة التي تدار بدون ترخيص وتتسبب في إزعاج المواطنين على مدار اليوم بشارع كفر طهرمس، إلى جانب تنفيذ حملة نظافة مكبرة وتجريد للطريق ورفع الأتربة والمخلفات.

وشهدت الحملات رفع عربات مأكولات بنهر الطريق وعربات كاروأثناء القاء مخلفات ورتش بالطريق العام مع رفع عدد من السيارات المتهالكة المتروكة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.