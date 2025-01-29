شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف أعراض هامة عن مرض السارق الصامت للعظام.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء المصرية عن أعراض هشاشة العظام وتابعت: لازم تعرف إن الأعراض مش بتظهر في المراحل المبكرة، ولكن بمجرد حدوث ضعف للعظام بسبب هشاشتها ممكن تظهر بعض العلامات والأعراض والتى تشمل الآتي:​

-ألم الظهر الناجم عن كسر أو إصابة في العمود الفقرى.​

-نقص في الطول بمرور الوقت.​

-انحناء شكل/ وضع الجسم للأمام.​

-حدوث كسورللعظام بسهولة أكبر مما هو متوقع.​

هشاشة العظام مرض تصبح فيه العظام هشة وعرضة للكسور، وهذا مصدر قلق شائع، وخاصة بين كبار السن وفي حين أن هناك أدوية موصوفة للعلاج، فهناك بعض الأنشطة الأساسية التي يمكن أن تساعد في هذه الحالة، وتشمل بعض التمارين المنتظمة لهشاشة العظام تمارين تحمل الوزن، والتي تقوي العضلات التي تدعم الجهاز الهيكلي، تعمل هذه التمارين على تعزيز كثافة الكالسيوم في العظام وتجعلها أكثر كثافة وقوة، بالإضافة إلى ذلك، فهي تعزز التوازن والتنسيق، مما يقلل من خطر السقوط، وفقا لما نشره موقع healthshots

وهشاشة العظام، والمعروفة أيضًا باسم "السارق الصامت للعظام"، هي حالة تصبح فيها العظام هشة، ويحدث ذلك عندما يفقد الجسم أو ينتج القليل جدًا من أنسجة العظام، مما يتسبب في انخفاض الكثافة، كما هو موضح في دراسة نشرتها StatPearls، غالبًا ما تكون هذه الحالة بدون أعراض، مما يعني أنها قد لا يتم اكتشافها حتى يحدث الكسر، وعادةً ما يكون في الورك أو العمود الفقري أو الرسغ، وهي أكثر شيوعًا بين كبار السن، وخاصة النساء بعد انقطاع الطمث، ولكنها يمكن أن تؤثر على أي شخص من أي عمر أو جنس.