تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بذكرى رحيل البابا كيرلس الرابع بعد غدا الجمعة الموافق 31 يناير فى التقويم الميلادى و23 طوبة فى التقويم القبطى والملقب بـ "أبو الإصلاح" الـ 161، حيث يعتبر صاحب سيرة متميزة فى تاريخ الكنيسة القبطية، حيث ترهب فى دير الأنبا أنطونيوس وبعد سنوات قليلة جدًا اُختير رئيس للدير لتقوته.

شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بعيد رحيل البابا كيرلس الرابع بعد غد.. 8 معلومات عنه والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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