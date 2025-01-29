شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نسب تنفيذ مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأربعاء، 29 يناير 2025 01:57 م
نشرت وزارة النقل فيديو لمشروع تطوير ميناء السخنة ضمن خطة وزارة النقل لتطوير جميع الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تطوير بميناء السخنة:
1. إنشاء 5 أحواض جديدة
2. إنشاء أرصفة بطول 18كم .
3. إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18م .
4. إنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كم2 لتصبح إجمالي الساحات 10.6 كم 2 .
5. إنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم.
6. إجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح.
7. يتم إنشاء طرق بطول 17 كم .
8. يجرى إنشاء طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارة يربط بين الأرصفة والميناء .
9. زيادة المساحة بـ4 كم2 حتى تصبح المساحة الكلية 25 كم 2 وبعمق 18 كم.
10. إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.
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