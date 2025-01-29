شكرا لقرائتكم خبر عن هل يهاجم الورل النيلى الإنسان بعد رصده بترعة الإسماعيلية؟.. البيئة ترد والان مع تفاصيل الخبر

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى حول مشاهد بعض المواطنين تمساح نيلى بترعة الإسماعيلية، وعلى الفور قامت بالتنسيق مع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لمتابعة الموقف والتأكد من صحة ما أثير.

وينشر ”الخليج 365” أبرز إجراءات وزارة البيئة فى هذا الشأن:

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بتشكيل لجنة عاجلة بالتعاون والتنسيق الكامل مع المحافظة وفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبري بحضور نائب المحافظ للوقوف علي حقيقة الفيديو الذى تم تداوله والتعامل مع الموقف بسرعة بما يضمن أمان المواطنين وحماية الحياة البرية.

المعاينة والفيديوهات التى توثق ظهور الحيوان أسفرت عن أنه ورل نيلى.

الورل نيلى يعد من الزواحف الآمنة التي لا تهاجم الإنسان ولا يسبب أى خطورة عليه أو على النبات أو الحيوان.

يتواجد في بيئته الطبيعية ومدرج ضمن قرار وزير الزراعة رقم 21 لسنة 1989.

يحظر صيده أو الإتجار فيه بشكل غير مقنن ومدرج ضمن الملحق 4 لقانون البيئة لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

يعيش في نهر النيل والترع المتفرعة منه في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

يتغذي على الزواحف والطيور والجيف ويتراوح طوله من 250 إلى أكثر من متر.

هو زاحف كبير ويتجنب البشر في أماكن تواجدهم.

الورل النيلي ينتشر في المناطق الوسطى والجنوبية من القارة الافريقية ولا سيّما على ضفاف نهر النيل فى مصر والسودان.