شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يرسل صواريخ باترويت من إسرائيل إلى أوكرانيا.. "اكسيوس" يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف موقع أكسيوس أن الجيش الأمريكي نقل حوالي 90 صاروخًا اعتراضيًا للدفاع الجوى من طراز باتريوت من مخازن في إسرائيل إلى بولندا هذا الأسبوع من أجل تسليمها إلى أوكرانيا، فى أكبر عملية تسليم أسلحة من إسرائيل إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب.

الحصول على المزيد من صواريخ باتريوت لأوكرانيا يمثل أولوية قصوى بالنسبة للبنتاجون لمساعدة كييف في الدفاع ضد هجمات روسيا على بنيتها التحتية الحيوية، وفي أبريل الماضي، أوقف سلاح الجو الإسرائيلي رسميًا تشغيل نظام الدفاع الجوي باتريوت، بعد أكثر من 30 عامًا من تسليمه لأول مرة لإسرائيل خلال حرب الخليج الأولى.

تقول مصادر أكسيوس أنه بعد أن أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي عن سحب الصواريخ، اقترب المسؤولون الأوكرانيون من الولايات المتحدة وإسرائيل بفكرة أن تعيد إسرائيل تلك الصواريخ إلى الولايات المتحدة لتجديدها وإرسالها إلى أوكرانيا.

وقال مسؤول أوكراني إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض الرد على مكالماته بشأن هذه القضية لأسابيع ولكن في أواخر سبتمبر، وافق نتنياهو أخيرًا على الفكرة.

في الوقت نفسه، تحدث زيلينسكي ونتنياهو يوم الثلاثاء، وكتب زيلينسكي في منشور على اكس بأنهم ناقشوا إطلاق سراح الرهائن كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأضاف: "ناقشنا أيضًا الحفاظ على اتصال وثيق مع الشركاء، وخاصة الولايات المتحدة والرئيس ترامب. لقد تناولنا المسائل الثنائية الحالية واتفقنا على الحفاظ على اتصال وثيق في المستقبل القريب".