شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 فى القاهرة.. برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية نتيجة امتحانات الترم الأول والتى انتهت الأسبوع الماضى، ومن المقرر أن تنتهى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من تصحيح الامتحانات غدا الخميس وسيتم مراجعة النتائج الأسبوع القادم.

ومن المتوقع أن يتم إعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالقاهرة مطلع الأسبوع القادم، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن طريق الضغط على الرابط التالي...

وفى السياق أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة صفوف النقل ستكون متاحة فى المدارس، وذلك بعد إعلانها على موقع المديرية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائى، وصفوف سنوات النقل بالقاهرة.

للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى اضغط على الرابط التالي...