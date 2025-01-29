شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجالية المصرية شرق الكونجو الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار متابعة وزارة الخارجية الحثيثة لأوضاع المواطنين المصريين في منطقة شرق الكونجو الديمقراطية، قامت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية لمتابعة أوضاع الجالية المصرية على ضوء تسارع الأحداث وعدم إستقرار الأوضاع الأمنية.

وقد حددت وزارة الخارجية الأرقام التالية للمواطنين المصريين الراغبين للدعم القنصلي في هذه الأزمة:

القطاع القنصلي بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج (٢٠١٠٢٢٧٧٥٦٩٢).

سفارة جمهورية مصر العربية في كيجالي (٢٥٠٧٩٠٣٦١٥٧٤).

خدمة واتساب على رقم (۲۰۱۰۱۸۰۰۷۶۹۹).

سفارة جمهورية مصر العربية في كينشاسا ( ٢٤۳۹۰۰۳٤٤٤٤٣)

هاتف و واتساب

و تواصل وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج من خلال سفارتي جمهورية مصر العربية في كينشاسا وكيجالي بذل كافة الجهود لدعم أبناء الجالية المصرية، والقيام بالاتصالات اللازمة مع السلطات المعنية لمتابعة أوضاعهم والتعامل السريع معها.