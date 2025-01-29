شكرا لقرائتكم خبر عن وصول سفينة تركية محملة بالمساعدات الإنسانية إلى ميناء العريش لدعم غزة والان مع تفاصيل الخبر

وصلت إلى ميناء العريش البحري سفينة مساعدات تركية تحمل 870 طناً من المساعدات الإنسانية الموجهة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الإغاثية المستمرة لمواجهة الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع منذ اندلاع العدوان.

وتشمل المساعدات القادمة على متن السفينة التركية مواد غذائية، مولدات كهربائية، كبائن صحية متنقلة، خيام، بطاطين، ومستلزمات إيواء، وذلك بهدف توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية المتضررة من الأزمة الراهنة. ويأتي هذا الدعم كجزء من العملية الإنسانية المتواصلة التي تهدف إلى التخفيف من معاناة السكان في غزة وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها.

وقد تسلم الهلال الأحمر المصري الشحنة فور وصولها إلى ميناء العريش، حيث بدأ فريق متخصص في إجراء الترتيبات اللازمة لنقل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، الذي يشهد يوميًا تدفق الشاحنات المحملة بالمساعدات من مختلف الجهات المحلية والدولية.

وفي هذا السياق، أكد مسؤولون من الهلال الأحمر المصري إلى أن هذه الشحنة تأتي ضمن سلسلة من المساعدات الدولية التي يتم استقبالها عبر الموانئ والمنافذ المصرية، تأكيدًا على دور مصر المحوري في دعم الجهود الإنسانية لصالح الشعب الفلسطيني.

وأكد الهلال الأحمر المصري أنه سيواصل جهوده بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية الدولية لضمان استمرار تدفق المساعدات، مشيرًا إلى أن فرق الإغاثة تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة دخول الإمدادات إلى غزة، مع إعطاء الأولوية للأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء الضرورية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به مصر عبر تقديم التسهيلات اللوجستية واستقبال المساعدات الدولية وإيصالها إلى القطاع، ما يعكس موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني.

ويشهد معبر رفح الحدودي تدفقًا مستمرًا للمساعدات الدولية، حيث باتا بمثابة شريان حياة أساسي لسكان غزة، في ظل الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية المستمرة في القطاع.