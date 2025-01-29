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فتح باب التقدم لرياض الأطفال بمدارس IPS وIG بداية مارس للعام المقبل

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فتح باب التقدم لرياض الأطفال بمدارس IPS وIG بداية مارس للعام المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الأربعاء، 29 يناير 2025 12:34 م

أرسلت الإدارة المركزية التعليم بمصروفات الإدارة العامة للمدارس الحكومية الدولية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المدارس الرسمية الدولية موضحة أنه إيماء على موافقة وزير التعليم التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف على فتح باب التقديمات للمستوى الأول رياض أطفال بجميع المدارس الحكومية الدولية ( الرسمية - المصرية ، وذلك بداية من شهر مارس يوم السبت 1 مارس 2025 للعام الدراسي المقبل 2025,2026 ولمدة شهر يتم الإعلان عن ذلك.

 

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطابها: على جميع المدارس الحكومية الدولية ( الرسمية - المصرية ضرورة الإعلان عن بدء فتح باب التقديمات المستوى الأول رياض أطفال بداية من شهر مارس يوم السبت الموافق 2025/3/1 إلى 2025/3/31، والتقديم على لينك التقديم على موقع الوزارة.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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