شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: ترامب يأمر بوقف توريد أدوية الإيدز والملاريا للدول الفقيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت مذكرة اطلعت عليها "رويترز" أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحركت لوقف إمدادات الأدوية المنقذة للحياة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل، وكذلك الإمدادات الطبية للأطفال حديثى الولادة، فى الدول التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مختلف أنحاء العالم.



رويترز

وقال مصدر إن المقاولين والشركاء الذين يعملون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدأوا يوم الثلاثاء في تلقي مثل هذه المذكرات لوقف العمل على الفور، وهذه الخطوة جزء من تجميد أوسع للمساعدات والتمويل الأمريكى منذ تولى ترامب منصبه فى 20 يناير، فى حين تتم مراجعة البرامج.

وقد تم توجيه إحدى هذه المذكرات إلى شركة "كيمونيكس"، وهى شركة استشارية أمريكية كبيرة تعمل مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال توريد الأدوية لمجموعة من الأمراض فى جميع أنحاء العالم.