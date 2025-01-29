شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 26 سفينة بميناء دمياط واستقبال 52304 طن بضائع عامة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 17 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18309 طن تشمل: 15204 طن يوريا و 521 طن حديد و 2584 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52304 طن تشمل : 5402 طن ذرة و 10000 طن فول صويا و 714 طن خشب زان و 11700 طن حديد و 20880 طن فول و 3608 طن زيت طعام.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1112 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 306 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3694 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 33290 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 73970 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4991 حركة .