شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: توزيع 3000 قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة لا تألوا جهدًا في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتسعى بشكل مستمر لتنظيم الفعاليات والمعارض المجانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

واطلع محافظ الجيزة، على تقرير بجهود مديرية التضامن الاجتماعي خلال شهر، والذي تضمن إقامة معرض ملابس بالمجان بالتعاون مع إحدى الجمعيات بقرية الكريمات بأطفيح تم من خلاله توزيع 3000 قطعة ملابس بالمجان على 1000 أسرة من الأولى بالرعاية بالإضافة الى إقامة معرض آخر بالمجان بمنطقة سقارة استفاد منه 200 أسرة.

وثمن المحافظ، جهود مؤسسات المجتمع المدني لدورها الفاعل والبناء بشأن تدخلات الحماية الاجتماعية المتنوعة المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، في إطار الرؤية المشتركة مع المحافظة للتكافل الاجتماعي.

وتابع المحافظ، خطة تنفيذ الندوات التوعوية من خلال مديرية التضامن الاجتماعى خلال الشهر الماضى، والتي استفاد منها 250 شخص شملت موضوعاتها "الإسعافات الأولية، ختان الإناث والزواج المبكر" بقرى الجلاتمة وبرطس ودهشور.

ومن جانبه، قال إمام فوزى مدير مديرية لتضامن الاجتماعى بالجيزة أنه تم المرور على عدد من الوحدات الاجتماعية بإدارة البدرشين للتأكد من انتظام سير العمل وإنجاز المهام بفاعلية وكفاءة وحسن التعامل مع المترددين على الوحدة وسرعة الانتهاء من التظلمات الخاصة بعملاء تكافل وكرامة، مشيرًا إلى أنه سيتم المرور بالتوالى على جميع الوحدات الاجتماعية بجميع الاحياء والمراكز للتأكد من سير العمل على أكمل وجه.

وأضاف مدير المديرية، أن من أجل رفع كفاءة الميسرات ومديري دور الحضانات بنطاق المحافظة قامت المديرية ببدء تنفيذ البرنامج التدريبي المتقدم لميسرات دور الحضانة بحضور 17 ميسرة ومديرة حضانة.