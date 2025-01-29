شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات اليوم السادس بجناح الأزهر بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم السادس بـ جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، وسط إقبال كثيف من الزوار الذين حرصوا على حضور الفعاليات المتنوعة، حيث تم إطلاق مبادرة "العلم والأخلاق أساس بناء الأمة"، والتى تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية العلم والتربية الأخلاقية في تنمية المجتمع وبناء الفرد الصالح الذي يسهم في نهضة الأمة، وتشمل المبادرة ورش عمل ودورات تدريبية للتوعية بالقيم الأخلاقية والإسلامية التي يجب أن يتبناها شباب الأمة، ليكونوا قدوة في مختلف ميادين الحياة.

كما ينظم جناح الأزهر، الحلقة الأولى من برنامج "نوابغ الأزهر" في موسمه الأول، وهي المسابقة التي تهدف إلى إبراز قدرات ومواهب الطلاب الأزهريين وتميزهم في مختلف مجالات العلم والمعرفة، وتشهد المسابقة منافسات وتصفيات بين الطلاب من مختلف المناطق الأزهرية، حيث يطرح خلالها عدد من الأسئلة التخصصية التي تكشف عن مستوى علمهم وقدرتهم على التفكير النقدي، وسيقوم المركز الإعلامي للأزهر الشريف بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهريّة، ببث حلقات المسابقة مباشرة عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتيح للجمهور متابعة هذه المسابقة التي تُعتبر من أبرز الفعاليات الطلابية لهذا العام.

وشهد جناح الأزهر في معرض الكتاب تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية التي أضفت طابعًا مميزًا على الفعاليات، حيث قدم طلاب المعاهد الأزهرية العديد من الابتهالات الدينية والعروض الفنية التي نالت إعجاب الزوار، وسط تفاعل من الجمهور، كما نظم جناح الأزهر محاضرات متخصصة في فن الخط العربي، سلطت الضوء على تاريخ هذا الفن العريق وأهمية الحفاظ عليه كجزء من التراث الإسلامي، وتم تنظيم ورش عمل تفاعلية بمجلة "نور" بهدف تعزيز مهارات الكتابة والتعبير لدى الأطفال والشباب، وتعريفهم بأسس الكتابة السليمة، بالإضافة إلى استكشاف الجانب الإبداعي في مختلف المجالات.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.