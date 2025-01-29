شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الطوارئ بالصحة العالمية يدعو لتكثيف الجهود للقضاء على شلل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الدكتور مايك رايان المدير التنفيذي للطوارئ الصحية ونائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى تكثيف الجهود للقضاء على شلل الأطفال، وهو تهديد صحي عالمي، خلال زيارته إلى باكستان وأفغانستان، مضيفا، إنه "لدينا الفرصة التاريخية لإخبار أطفالنا وأحفادنا بأننا قضينا على شلل الأطفال".

وعلى صعيد آخر، أثر الصراع في غزة تأثيراً شديداً على النظام الصحي، حيث ترك شمال غزة بدون مرافق صحية عاملة تقريباً.

منذ أكتوبر 2023، وثقت منظمة الصحة العالمية 75 هجومًا على مستشفى كمال عدوان، و63 هجومًا في مستشفى العودة، و28 على المستشفى الإندونيسي، مما أسفر عن أضرار وتدمير جسيمة في المنشآت الثلاثة.

مستشفيات كمال عدوان والإندونيسية لا تعمل حالياً، بينما جهود الترميم جارية في مستشفى العودة،

كجزء من خطتها التي تستغرق 60 يوما، تكثف منظمة الصحة العالمية جهودها لدعم الإنعاش المبكر وإعادة بناء النظام الصحي في غزة، مع التركيز على استعادة الخدمات الصحية الأساسية وتشغيل المستشفيات.

