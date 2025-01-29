شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التمريض: وظائف لأطقم الممرضين بمجموعة مستشفيات بمرتبات مجزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للتمريض، بالتعاون مع مجموعة مستشفيات بالقطاع الخاص، عن حاجتها لتمريض لشغل عددا من الـ وظائف بالأقسام الآتية:

•عناية مركزة وعناية قلب بالغين

• عناية مركزة أطفال و حديثي الولادة

• طوارئ

• عمليات

• أقسام داخلي

وذلك بخلاف الحاجه إلى ممرضين لشغل مناصب إدارية وتعليمية، هي:

• 2 مدرب تمريض في مستشفى بالإسكندرية وسموحة.

• ممرض صلاحية أنسجة.

وأشارت إلى أن مواعيد المقابلات للراغبين في التقدم لتلك الـ وظائف، يوميا ماعدا الجمعة من الساعة 10 صباحاً إلى 3 مساء تتم المقابلات الشخصية بمقر المستشفى بالمعادى، لافتة إلى إمكانية الاستعلام عن أى بيانات خاصة بفرص العمل، من خلال أرقام : 01018756602-01111017435.

وأوضحت أن المستشفى توفر:

- سكن للمغتربين.

- أفضل المرتبات.

- وجبة غذائية أثناء الشيفت.

- تأمين طبى.

- بدل سهر.

- احتساب سنوات الخبرة.

ولفتت إلى أن معايير الاختيار هي:

- سنتين خبرة بنفس القسم على نفس المنصب.

- المستشفى تشترط الحصول على مزاولة المهنة.

- على الأقل معهد فنى، بكالوريوس تمريض "مفضل".

- يُفضل أن يكون المتقدمين من الإناث.

- وللراغبين في شغل المناصب الإدارية والتعليمية على الأقل أن يكونوا حاصلين على الأقل على بكالوريوس، ويُفضل ماجستير.

- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.