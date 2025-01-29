شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التمريض: وظائف لأطقم الممرضين بمجموعة مستشفيات بمرتبات مجزية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للتمريض، بالتعاون مع مجموعة مستشفيات بالقطاع الخاص، عن حاجتها لتمريض لشغل عددا من الـ وظائف بالأقسام الآتية:
•عناية مركزة وعناية قلب بالغين
• عناية مركزة أطفال و حديثي الولادة
• طوارئ
• عمليات
• أقسام داخلي
وذلك بخلاف الحاجه إلى ممرضين لشغل مناصب إدارية وتعليمية، هي:
• 2 مدرب تمريض في مستشفى بالإسكندرية وسموحة.
• ممرض صلاحية أنسجة.
وأشارت إلى أن مواعيد المقابلات للراغبين في التقدم لتلك الـ وظائف، يوميا ماعدا الجمعة من الساعة 10 صباحاً إلى 3 مساء تتم المقابلات الشخصية بمقر المستشفى بالمعادى، لافتة إلى إمكانية الاستعلام عن أى بيانات خاصة بفرص العمل، من خلال أرقام : 01018756602-01111017435.
وأوضحت أن المستشفى توفر:
- سكن للمغتربين.
- أفضل المرتبات.
- وجبة غذائية أثناء الشيفت.
- تأمين طبى.
- بدل سهر.
- احتساب سنوات الخبرة.
ولفتت إلى أن معايير الاختيار هي:
- سنتين خبرة بنفس القسم على نفس المنصب.
- المستشفى تشترط الحصول على مزاولة المهنة.
- على الأقل معهد فنى، بكالوريوس تمريض "مفضل".
- يُفضل أن يكون المتقدمين من الإناث.
- وللراغبين في شغل المناصب الإدارية والتعليمية على الأقل أن يكونوا حاصلين على الأقل على بكالوريوس، ويُفضل ماجستير.
- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
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