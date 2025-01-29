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وزارة العمل تعلن عن 500 فرصة جديدة بشركة أجهزة منزلية فى الشرقية.. تفاصيل

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وزارة العمل تعلن عن 500 فرصة جديدة بشركة أجهزة منزلية فى الشرقية.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، 500 فرصة عمل بالشرقية، في إحدى شركات القطاع الخاص العاملة بمجال الأجهزة المنزلية، بمرتبات شهرية 6800 جنيه.

وأوضحت الوزارة، أن الشركة توفر:-
- تأمين صحي واجتماعي.
- سكن للمغتربين.
- مواصلات خاصة بالشركة.
- العمل 4 أيام لمدة 12 ساعة، و2 يوم لمدة 9 ساعات، والجمعة إجازة.
- تطبيق الحد الأدنى للأجور.

أما الوظائف المطلوبة، فهى:

1- عدد 400 عامل إنتاج، عمر من 18 إلى 35 سنة.
2- عدد 50 عامل مخازن، عمر من 18 إلى 35 سنة.
3- عدد 50 مراقب أمن، عمر من 18 إلى 40 سنة.
 

والمستندات المطلوبة للتقديم، هي:

- 6 صورة شخصية.
- أصل شهادة الميلاد وشهادة الجيش.
- اصل شهادة المؤهل (الدبلوم).
- صورة بطاقة شخصية سارية
- صورة شهادة الميلاد وشهادة الجيش والمؤهل.
- برنت تأميني - كعب عمل ساري.
- فيش ساری - نموذج 111.

وأوضحت الوزارة، إن الراغبين في التقدم لشغل تلك الوظائف يمكنهم التقدم من خلال التواصل على رقم:  01284095566، علما بأنه سيتم إجراء المقابلات من السبت للخميس 9 صباحا، إلى الواحدة ظهرا، في العاشر من رمضان المنطقة الصناعية الثالثة.

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