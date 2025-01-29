شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن توافق على خضوع جمعيات الكنيسة للأوقاف القبطية والان مع تفاصيل الخبر

نشر العدد الجديد من مجلة الكرازة المرقسية، أن ھیئة الأوقاف القبطیة برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تمكنت من الحصول على موافقة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، بشأن خضوع بعض الجمعیات القبطیة المقامة على أوقاف الكنیسة للخضوع لھیئة الأوقاف القبطیة، وتطبیق القانون رقم 264 لسنة 1960م، مع إخطار ھیئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس بما تحت یدھا من أوقاف خیریة، حیث توجد العدید من الجمعیات القبطیة التى تملك وقفًا قبطیا، وتخالف القانون ولا تقوم بإبلاغ الھیئة بالوقف الموقوف عليه، وھذا القرار الذى حصل علیه المستشار منصف سلیمان سكرتیر عام وعضو مجلس إدارة ھیئة الأوقاف الخیریة القبطیة، وعضو مجلس نواب، یلزم جمیع الجمعیات بخضوعھا لھیئة الأوقاف.

وجاء نص الخطاب الموجه من الإدارة المركزیة للجمعیات والعمل الأھلي، إلى مدیر مدیریة التضامن الاجتماعي بالقاھرة كالآتى: إیماء إلى الكتاب الوارد برسم الوزیرة من المستشار منصف نجیب سلیمان سكرتیر عام وعضو مجلس إدارة ھیئة الأوقاف الخیریة القبطیة، وعضو مجلس نواب ووكیل اللجنة الدینیة وشئون الأوقاف، بشأن تضرره من بعض الجمعیات القبطیة الأرثوذكسیة التي تنفرد بإدارة الأوقاف الخاصة بھا.

وطالب الخطاب برجاء التفضل بالعلم والإحاطة والتنبیھ باتخاذ اللازم نحو التنبیه على الجمعیات الخیریة القبطیة المقیدة بدائرة العمل الموقوف علیھا أطیان وعقارات بضرورة تطبیق القانون رقم 264 لسنة 1960 م، مع إخطار ھیئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس بما تحت یدھا من أوقاف خیریة.