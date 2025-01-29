شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 20 حالة بناء مخالف وتعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود مراكز ومدن منشأة القناطر والصف وأطفيح في مواجهة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واطلع المحافظ على نتائج الحملات، التي أسفرت عن إزالة 20 حالة بناء وتعدٍ، شملت قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة 4 حالات بناء مخالف بناحيه قرية المنصورية عباره عن حوائط وأسوار وتشوينات علي الأراضي الزراعية في المهد على مساحة كلية 150م2 بالإضافة إلى فك شدة خشبية لعمل سمل خرساني على الأرض الزراعية بمساحة 70م2 بقرية المنصورية.

وأسفرت الحملات عن إزالة مخالفة عبارة عن مباني بالطوب والاسمنت على مساحة 55م2 على الأرض الزراعية في المهد بناحيه نكلا وأخرى بقرية بني سلامة عبارة عن مباني بالطوب والأسمنت على مساحة 50م2 على الأراضي الزراعية في المهد.

كما تم إزالة 3 حالات بناحية عزبة أبو إسماعيل ببرقاش عبارة عن مباني بالطوب والاسمنت على الأرض الزراعية بمساحة كلية 350م2 و إزالة مخالفة بناء عبارة عن مباني بالبلوك الابيض على مساحة 300م2 علي الأراضي الزراعية بناحية الرهاوي.

وفي مركز ومدينة الصف، تم تنفيذ إزالة كلية لمخالفات بناء أسوار وغرف على مساحة 300م2 بمنطقة أبو طماعة بنجوع العرب بقرية غمازة الصغري بالإضافة إلى فك شدة خشبية لسملات مبنى على مساحة 80م2 بقرية غمازة الصغرى وفك شدة خشبية لسقف دور أرضي على مساحة 100م2 بناحية قرية الشوبك الشرقى وتم التنبيه على المخالف بعدم تكرار المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مركز ومدينة أطفيح، تم تنفيذ إزالة 3 حالات تعدٍ علي أرض أملاك دولة خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بالقبابات والكداية على مساحة 230 م2 الي جانب تنفيذ 3 حالات إزالة لبناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بكفر قنديل بقرية الصالحية على مساحة 280م2.

وأكد المحافظ، أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة حفاظًا على الصالح العام.