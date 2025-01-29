شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تستضيف لقاءات فرنسية مصرية لتعزيز التعاون فى قطاع الماشية والان مع تفاصيل الخبر

تنظم الرابطة الوطنية الفرنسية المهنية لقطاع الماشية واللحوم "انتربيف" بالتعاون مع "بيزنس فرانس" القسم التجاري السفارة فرنسا في مصر ، فعالية لعقد لقاءات فرنسية مصرية متخصصة في قطاع الماشية.

ويشارك في هذا الحدث الجهات المصرية المتخصصة في قطاع الماشية وخمس شركات فرنسية أعضاء في رابطة "انتربيف" إلى جانب رئيسة الخدمات البيطرية الفرنسية.

ويبدأ المؤتمر بعروض تقديمية للمشاركين الفرنسيين والمصريين ثم لقاءات أعمال بين الشركات الفرنسية والمصرية وفق جدول معد من قبل بیزنس فرانس.

ويشارك في المؤتمر ماري كريستين لوجال رئيسة الخدمات البيطرية ونائبة المدير العام بالإدارة العامة للتغذية في وزارة الزراعة والسيادة الغذائية الفرنسية، بعرض لوضع صحة الحيوانات في فرنسا، والدكتور جون فیلیب دوب - المستشار الإقليمي للشئون الزراعية بالقسم الاقتصادي الإقليمي بسفارة فرنسا في لبنان، لعرض التعاون والتبادل بين فرنسا ومصر في مجال الزراعة، والدكتور سعد موسى - وكيل الوزارة والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، و الدكتور ممتاز شاهين - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، و جمال شافعي رئيس قطاع تطوير الأعمال من شركة مالتي كوميرس، كشهادة على التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية، ويشارك الدكتور محمد النجار خبير الانتاج الحيواني المنظمه العربيه للتنمية الزراعية.

كما سيلقى السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا لدى مصر، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية ، كلمة ختامية عن الفعالية.