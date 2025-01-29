شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة رعوية بكنائس مصر قبل بدء الصوم الكبير الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تستعد العديد من الكنائس المصرية إلى بداية الصوم الكبير، حيث تعقد العديد من اللقاءات، فقد عقدت الكنيسة أمس لقاء كهنة كنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر وأسرهم، بحضور الأنبا أكليمندس الأسقف العام للقطاع، وذلك ببيت سان چورچ بمدينة هليوبوليس الجديدة.

وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي الذي تولى خدمته الأنبا أكليمندس وشاركه الآباء الكهنة وأسرهم.

وعقب القداس ألقىالأنبا أكليمندس كلمة روحية، وتابع مع الآباء بعض أمور خدمتهم. كما شهد اللقاء تبادل خبرات في الخدمة بين الآباء الحضور.

وفى سياق متصل، حضر الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر، أمس، مؤتمر شباب إعداد خدام في بعض كنائس الإيبارشية، بكنيسة السيدة العذراء بمساكن أبي زعبل (مقر المطرانية)، وألقى نيافته كلمة عن قصة السامري الصالح ومباديء الخدمة الناجحة والمقبولة.

ونظمت أيضا خدمة الشباب بكنيسة القديسين البابا أثناسيوس الرسولي والأنبا شنوده بمدينة الخصوص والتابعة لإيبارشية شبين القناطر، أمس، مؤتمرًا لشباب وشابات الكنيسة الجامعيين والخريجين بعنوان "فوق connect"، في كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس بمنطقة الرابية في مدينة الشروق، بحضور نيافة الأنبا نوفير أسقف الإيبارشية.

تضمن المؤتمر كلمة ألقاها عن "أهمية سر الاعتراف والعلاقة بالله والانخراط في الخدمة"، كما أجاب عن تساؤلات الشباب، وأعلن عن لقاء جديد لهم سيُعقد في مارس القادم.

واشتمل المؤتمر على فقرات ترانيم قدمها كورال "بي منريت" التابع للكنيسة، وفقرات ترفيهية، وتم التقاط الصور التذكارية.