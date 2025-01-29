شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى فى الجيزة برقم الجلوس.. فور ظهورها والان مع تفاصيل الخبر

تتزايد معدلات بحث عدد كبير من أولياء الأمور في محافظة الجيزة عبر محركات البحث عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي، وذلك بالتزامن مع إعلان مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية)، تمهيدًا لاعتماد النتيجة من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وإعلانها خلال أيام.

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، برقم الجلوس، فور ظهورها، من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا....

ويعتمد تقييم طلاب الشهادة الإعدادية على امتحانيين خلال العام الدراسي بأكمله، أحدهم فى الفصل الدراسي الأول والثانى نهاية العام، حيث أن امتحان الترم الأول مخصص له 140 درجة وهذه الدرجات مكملة لدرجات الطالب فى نهاية العام بواقع 280 درجة مجموع كلى.

وتعتبر درجات الطالب فى امتحانات الشهادة الإعدادية، مهمة كونها تؤهله لتنسيق الثانوى العام والفنى بعد انتهاء العام الدراسى الحالى، بالإضافة إلى تنسيق الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس المتفوقين والتمريض وبعض المدارس المميزة فى المرحلة الثانوية.

وأوضحت المديريات التعليمية، أنه بعد إعلان النتائج سيتم منح الطلاب فرصة تقديم طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية وسنوات النقل مع التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة لفحص التظلم، موضحة أنه بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من الموجهين العموم كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.