شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن عن 100 وظيفة مندوب مبيعات بمرتبات 8 آلاف جنيه.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل عن توفير 100 فرصة عمل ضمن نشرة التوظيف التى تعلن عنها الوزارة شهريا بإحدى شركات القطاع الخاص، العاملة فى بيع التجزئة، براتب يصل إلى 8800 جنيها شهريا، وذلك ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية التى تعلن عنها الوزارة شهريا.

وأوضحت الوزارة أن فرص العمل تتمثل في:

1- عدد 100 بوظيفة مندوب مبيعات تجزئة براتب 8800 جنيها شهريا، للعمل فى مواقع الشركة بالمحافظات "القاهرة، المنصورة، المحلة الكبرى، القليوبية، طنطا، الشرقية".

وأشارت إلى أن مواقع العمل فى محافظة القاهرة، سيكون فى نطاق "مدينة نصر، شبرا، السلام، الشرابية، غمرة، الخصوص، عين شمس، مصر القديمة، التجمع، الرحاب، الشروق.

وأشارت إلى أن الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم لتلك الوظائف، هي:

- شهادة إتمام الخدمة العسكرية.

- المؤهل الدراسى متوسط وفيما فوق المتوسط ولا يشترط الخبرة.

- السن 21 - 35 عاما.

- التفرغ التام.

- حسن المظهر.

- وجود سيارة أو موتوسيكل.



أما عن المزايا التى سيحصل عليها المقبولين فى الوظائف، هي:

- تأمين صحى واجتماعى.

- بدل مواصلات.

- عمولات.

- راتب 8800.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، حتى نهاية شهر يناير 2025 الجارى، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان،وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على "الإنترنت.