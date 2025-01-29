شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقعات الأرصاد.. إرشادات هامة لمرتادى الطرق لتجنب حوادث الشبورة الكثيفة والان مع تفاصيل الخبر

وضعت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من الإرشادات العامة لمرتادى الطرق، أثناء قيادة السيارات أثناء ظهور الشبورة بعد توقعات الأرصاد الجوية وذلك فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة منعا للحوادث.

وشددت الإدارة العامة للمرور على المواطنين باتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة منها فحص أولى للسيارة لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة، والتأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير مع التأكد من غلق الأبواب جيدا.

كما أهابت إدارة المرور بالتأكد من وضع الإطارات ووجود المسامير المثبتة بها مع ضبط مرايا السيارة و اختبار كشافات السيارة قبل التحرك وخصوصا أنوار الفرامل والكشافات الأمامية والطوارىء كما يجب ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة.

وأوضحت إدارة المرور على عدم رفع صوت الكاسيت أو المذياع بأعلى من صوت المحرك حتى تستطيع الشعور بالسيارة وبأصوات آلات التنبيه أو التحذيرات من خارج سيارتك مع استخدام أنوار الانتظار أثناء السير فى الشبورة حتى تكون السيارة مرئية للغير.

وشددت إدارة المرور على عدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات ويجب استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لافتا إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية.