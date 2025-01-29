شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة لمرض الالتهاب الرئوى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

يعد الالتهاب الرئوي عدوى تصيب الرئتين، وتسبب التهاب الأكياس الهوائية، التي قد تمتلئ بالسوائل أو الصديد، ما يؤدي إلى صعوبة في التنفس.

ووفقا لما ورد بالموقع الرسمي لوزارة الصحة، يمكن أن يصيب الالتهاب الرئوي جميع الفئات العمرية، ولكنه يكون أكثر خطورة على:

1. الرضع

2. كبار السن

3. المدخنون

4. المصابون بنقص المناعة مثل ( الليمفوما –هودجيكين – العلاج بالكيماوى )

5. الأشخاص الذين أصيبوا بالتهاب رئوي فيروسي

6. بعد العمليات الجراحية الكبرى

7. الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي أو أمراض مزمنة.



وتتنوع أسباب الالتهاب الرئوي بين العدوى البكتيرية، الفيروسية، والفطرية، ومن أشهر مسبباته بكتيريا العقدية الرئوية (Streptococcus pneumoniae).

وتختلف الأعراض حسب شدة الحالة، وتشمل الحمى، السعال المصحوب بالبلغم، ألم الصدر، وضيق التنفس.

ويعالج الالتهاب الرئوي عادة بالمضادات الحيوية أو مضادات الفيروسات حسب نوع العدوى، بالإضافة إلى العناية الداعمة مثل الراحة وشرب السوائل، يمكن الوقاية من المرض عبر اللقاحات، العناية بالنظافة الشخصية، وتجنب التدخين الذي يضعف صحة الرئتين.