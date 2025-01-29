شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: آخر موعد لتوريد القطن نهاية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مصطفي عطية رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن، بوزارة الزراعة، أن آخر موعد لتوريد القطن 28 فبراير المقبل، ولن يقبل توريد أقطان بعد هذا التاريخ سواء في مراكز التجميع أو المحالج.

وأضاف أن التوسع فى زراعة الأقطان المصرية سيكون له مردود إيجابي كبير لتشغيل المغازل ومصانع النسيج المحلية وضمان استمرار عملها مع الحفاظ علي العمالة وتقليص الاستيراد.

وأكد علي أهمية التكاتف للارتقاء بمنظومة القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج من أجل توفير والحفاظ علي الأمن الكسائى للمواطنين وتلبية الاحتياجات المحلية، فضلًا عن التصدير بما يضمن المساهمة في تحقيق خطة الدولة بالوصول بالصادرات المصرية إلي مستويات عالية.

ويذكر أن القطن المصرى من أفضل أنواع الأقطان في العالم، حيث يتميز بجودته العالية وخصائصه الفريدة التي تجعله مطلوبًا في صناعة النسيج والملابس، لكنه واجه في السنوات الأخيرة تحديات عديدة، مثل تراجع المساحات المنزرعة، وانخفاض الأسعار، وضعف منظومة التسويق، استجابةً لهذه التحديات، قامت الحكومة المصرية بتطبيق منظومة تسويق جديدة تهدف إلى تحسين جودة الأقطان وزيادة مساحاته المزروعة.