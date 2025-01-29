شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل المستشار محمود فوزي للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر، شدد خلالها على أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.

وفي هذا الإنفوجراف نرصد رسائل المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.

نأمل أن تكون حقوق الإنسان مكتسبًا للإنسانية، تتمتع به جميع الشعوب على قدم المساواة

حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة تؤدي كل منها إلى الأخرى

يجب أن يتمتع الجميع بحقوق الإنسان دون تفرقة أو تمييز أو افتئات وكذلك دون تسييس أو تضخيم أو ازدواجية

ندعو للتمسك الكامل بالتطبيق الموضوعي الحكيم والعادل لمعايير حقوق الإنسان في كل بقاع الأرض وفي كل القضايا

مبادرة الحوار الوطني نقطة انطلاق مجتمعية وسياسية واسعة عن طريق منح أطياف المجتمع الفرصة في المشاركة في وضع وترتيب أولويات العمل الوطني

مصر مستمرة في طريقها لدعم مسيرة حقوق الإنسان من خلال تشريعات حديثة وسياسات مؤسسية رشيدة

مصر تستفيد من التجارب الدولية الناجحة في حقوق الإنسان وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية