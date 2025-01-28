شكرا لقرائتكم خبر عن الإنشاد والذكر بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

يواصل المصريون احتفالاتهم بالليلة الختامية لمولد رئيسة الديوان، كما يطلقون عليها، وهى السيدة زينب ابنة الإمام على بن ابى طالب، رضى الله عنهما، والذى يوافق الثلاثاء الأخير من شهر رجب.



احتفالات المولد



احتفالات مولد السيدة زينب

وشهد محيط مسجد السيدة زينب توافد الزائرين، حيث قدمت خدمات الطرق الصوفية الطعام والشراب للمحتفلين، كما أقامت الطريقة الهاشمية احتفالاتها بحضور الدكتور محمد أبو هاشم، عضو مجلس النواب وشيخ الطريقة، وسط حلقات الإنشاد.

جدير بالذكر أن الاحتفالات بتلك الذكرى العطرة بدأت منذ أسبوع، وتحتفل مؤسسة بيت الإنشاد برئاسة الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين ورئيس مجلس الأمناء، بالليلة الختامية بمولد السيدة زينب رضي الله عنها. وبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، برعاية وزارة الثقافة.



أطفال ترتدى وشاح حبيبى يا رسول الله



الأطفال فى المولد



الأهالى مع أطفالهم فى مولد السيدة زينب



الأهالى يصطحبون أطفالهم بالمولد



البليلة فى مولد السيدة زينب



بائع بطاطا فى المولد



بائع بليلة فى مولد السيدة زينب



بيع الخضراوات فى المولد



تواجد شرطى بمولد السيدة زينب



جانب من احتفالات مولد السيدة زينب



جانب من المولد



حضور السيدات بالوشاح الأخضر



زحام خلال مولد السيدة



مسجد السيدة زينب