شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: استعرضنا فى جنيف ما حققته مصر بملف الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر أقرت قانون الضمان الاجتماعي بهدف استدامة المساندة الاجتماعية وتحويلها لحق تشريعي

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية": "استعرضنا في جنيف ما حققته مصر في ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي"، مضيفة أن المنظمات الدولية أشادت بمشروع حياة كريمة ضمن جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعى على أن مصر نجحت في إطلاق العديد من المبادرات بالتعاون مع المجتمع المدني.