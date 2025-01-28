شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية للقاهرة الإخبارية: مصر حققت إنجازات كبيرة فى مجال حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي إن مصر حققت إنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الوفد المصري قدم أداء متميزا في استعراض ملف حقوق الإنسان في جنيف.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما تحقق في مجال الإنسان بمصر طفرة واضحة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.