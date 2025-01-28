شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية للقاهرة الإخبارية: مصر حققت إنجازات كبيرة فى مجال حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالثلاثاء، 28 يناير 2025 10:07 م
قال وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي إن مصر حققت إنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الوفد المصري قدم أداء متميزا في استعراض ملف حقوق الإنسان في جنيف.
وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما تحقق في مجال الإنسان بمصر طفرة واضحة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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