شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لايزال وضع جدرى القرود مقلقا مع انتشار سلالات جديدة للفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر منظمة الصحة العالمية، التقرير رقم 46 لتفشي جدرى القرود، والذي يوفر تفاصيل عن أحدث الاتجاهات الوبائية، بما فى ذلك تقارير عن حالات جديدة مرتبطة بالسفر من جدرى القرود بسبب سلالة Ib MPXV.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها ، يستمر تفشي فيروس جدري القرود من النوع Ib (MPXV) بشكل رئيسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وأوغندا، مع تحديد حالات جديدة مرتبطة بالسفر فى بلدان لم تتأثر سابقًا.

تظل جمهورية الكونغو الديمقراطية الدولة الأكثر تضررًا، حيث تشهد انتشارًا لكلا السلالتين الفرعيتين MPXV من السلالة الأولى، وعلى الرغم من أن العديد من المقاطعات أبلغت عن اتجاهات مستقرة في الحالات، فإن الوضع في البلاد لا يزال غير مستقر.

لا يزال الوضع مقلقًا، مع استمرار انتشار سلالات الفيروس، ويشكل تصاعد العنف في الجزء الشرقي من البلاد تحديات إضافية للاستجابة لفيروس جدرى القرود.

وتستمر بوروندى وأوغندا فى الإبلاغ عن معظم الحالات خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأصافت المنظمة إنه تم اكتشاف حالات جديدة مرتبطة بالسفر من فيروس جدرى القرود mpxv من النوع Ib في بلدان سبق أن اكتشفت حالات مرتبطة بالسفر من قبل، بما في ذلك الصين وألمانيا وتايلاند والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

أعلنت أذربيجان عن أول حالة إصابة بفيروس جدرى القرود MPXV، لم تتوفر معلومات بعد عن سلالة MPXV.

