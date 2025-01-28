شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك باجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول الوضع فى الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الافتراضي الطارئ الذي عقده مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لمناقشة تطورات الأوضاع في منطقة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أكد الوزير عبد العاطي في كلمته على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة في المنطقة، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية وتكثيف العمل من أجل استعادة الاستقرار والأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما دعا إلى تقديم الدعم الكامل لجهود الاتحاد الأفريقي والمبادرات الإقليمية في مساعيهما لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وتفعيل آليات الحوار بين الأطراف المتنازعة من أجل الوصول إلى تسوية سلمية، محذراً من تداعيات تصاعد العنف على الأمن الإقليمي في منطقة البحيرات العظمى.