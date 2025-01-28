شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف نهائيات كأس العالم للجولف أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر نهائيات كأس العالم للجولف بين عامي 2025 و2027، حيث ستعقد النسخة الأولى من البطولة خلال الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر 2025.

وسيتنافس لاعبو الجولف من أكثر من 25 دولة، من بينها فرنسا، إسبانيا، وبلجيكا، وستشهد نهائيات كأس العالم في سوما باي فى الغردقة مشاركة أكثر من 50,000 لاعب من جميع أنحاء العالم يتأهلون إلى 11 نهائي إقليمي وبطولة وطنية.

وستعزز إقامة نهائيات كأس العالم للجولف في منطقة سوما باي مكانة مصر كوجهة عالمية للعبة، وتبرز إعادة تعريف السياحة الرياضية، ويمتد خليج سوما باي علي مساحة 10 ملايين متر مربع، كما يضم خمسة فنادق ومنتجعات سياحية فاخرة ، فضلا عن مجموعة متميزة من المشروعات العقارية القائمة بذاتها والتي يحيط بها البحر من ثلاث جهات.

كما تتميز منطقة سوما باي بمجموعة من أجمل الشواطئ الرملية التي تمتد بطول 11 كيلومترا على ساحل البحر الأحمر، وتحتضن على أرضها ملاعب الجولف المتميزة من تصميم "جاري بلاير"، هذا بالإضافة إلي منطقة المارينا التي تتمتع بإطلالة بانورامية مبهرة تجمع بين البحر والجبال الخلابة والصحراء النقية المحيطة بها في لوحة فنية واحدة.