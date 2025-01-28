شكرا لقرائتكم خبر عن يعقبه مؤتمر صحفى.. رئيس الوزراء يترأس غدا اجتماع الحكومة الأسبوعى والان مع تفاصيل الخبر

يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، ويعقبه مؤتمر صحفى لعرض أبرز ما تم الموافقة عليه من قرارات.

وشهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة "كونسنتركس Concentrix" الأمريكية الرائدة عالمياً فى مجال تقديم خدمات التعهيد والأعمال ومراكز الاتصال.