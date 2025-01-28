شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون وشخصيات عامة يقدمون التهنئة للشرطة فى عيدها الـ73.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالثلاثاء، 28 يناير 2025 06:51 م
قدم فنانون الشكر لرجال الشرطة في عيدهم رقم 73، معربين عن تقديرهم للعيون الساهرة.
نظمت وزارة الداخلية معرض عيد الشرطه 2025 بأكاديمية الشرطة بمشاركة كافة فئات المجتمع فى إطار مواصلة الإحتفالات بعيد الشرطة الثالث والسبعين وفى تاكيد على التلاحم الشعبى والدور الوطنى لرجال الشرطة.
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