شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يؤكد حرص الدولة على استقلال القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة.. ويؤكد: الدولة المصرية حريصة على استقلال القضاء وتعزيز دوره ومكانته.. الرئيس يشدد على أهمية دور المؤسسات القضائية فى ضمان أمن واستقرار دول القارة السمراء وضرورة العمل الجماعى لوضع قواعد دستورية أفريقية مشتركة لمواجهة التحديات.

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