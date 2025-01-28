شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تناقش أوضاع حقوق الإنسان فى جنيف وتستعد لاستلام التوصيات النهائية والان مع تفاصيل الخبر

أكد خالد أبو بكر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية فى جنيف، أن وزير الخارجية المصرى، الدكتور بدر عبد العاطى، افتتح جلسة الاستعراض الدورى الشامل لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان بكلمة رسمية تطرقت إلى جهود مصر فى ملف حقوق الإنسان، موضحًا أن الجلسة شهدت بعد ذلك نقاشًا عامًا بمشاركة المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الدولية، حيث طرحت قضايا للنقاش تتعلق بحقوق الإنسان فى مصر.

وأشار المراسل، خلال رسالته على الهواء، إلى أن أعضاء الوفد المصرى، كل فى تخصصه، سيتولون الرد على الأسئلة والاستفسارات التى تطرحها الأطراف المختلفة، من خلال التوضيح أو تقديم التفسيرات اللازمة، ومن المتوقع أن يتسلم الوفد المصرى التوصيات النهائية المتعلقة بمراجعة ملف حقوق الإنسان يوم الجمعة المقبل.

وأضاف أبو بكر أن الحكومة المصرية ستراجع تلك التوصيات بعناية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، سواء بالموافقة الكاملة أو الجزئية مع تقديم تحفظات أو تعليقات على بعضها، أو رفض ما قد يتعارض مع الواقع المصرى أو لا يعكس الظروف الموضوعية التى تعيشها البلاد.