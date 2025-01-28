شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب": تطبيق الضريبة على الهواتف المستوردة فترة تجريبية 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت أهم اجتماعاتها بخصوص ملف الضريبة على الهواتف المستوردة، في وجود رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وكذا رئيس الإدارة المركزية للجمارك، موضحا أنه يتم حوكمة للهواتف التي تدخل بطريقة غير شرعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن مصلحة الجمارك والضرائب بالتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات رصدت في آخر عام تهريب 18 مليون هاتف محمول بطريقة غير شرعية.

وأشار إلى أن هناك 3 شهور مهلة مؤقتة لتجربة تطبيق الضريبة على الهواتف المستوردة، موضحا أن أى مواطن من حقه يدخل بأى تليفون شخصى ولا يدفع عليه جمارك، وأكثر من ذلك يدفع عليه الجمارك كما هو موضح بالقانون.

وذكر من توصيات اللجنة، أن يتم السماح سنويا بدخول هاتف وليس مدى العمر، وكذا يتم التوضيح من مصلحة الجمارك حتى لا يحدث لغط، بالإضافة إلى أن المصريين المقيمين بالخارج يكون لهم ميزة.