شكرا لقرائتكم خبر عن ظهرت الآن.. نتيجة أولى وثانية إعدادى فى الجيزة على هذا الرابط والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 للصفين الأول والثانى الإعدادي للمدارس الحكومي والخاص، على موقعها الإلكتروني الرسمي.

ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام الآن عن النتيجة بالرقم القومي للطالب أو الطالبة، من خلال الرابط الآتي من هنـــــــا.

يُذكر أن امتحانات الفصل الدراسى الأول، انتهت لجميع الصفوف الدراسية، الخميس 23 يناير الجارى، بعد أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في آخر المواد الدراسية، بالإضافة إلى ختام تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى بشكل نهائي في الترم الأول.

وبدأت إجازة نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، رسميًا، وفق المواعيد التى تم تحديدها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، حيث يعتبر يوم 6 فبراير موعد انتهاء إجازةً نصف العام ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 8 فبراير 2025.



