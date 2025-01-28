شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل الإسرائيليين إلى جرينلاند.. إيران تطرح اقتراحا مختلفا على ترامب والان مع تفاصيل الخبر

قدم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اقتراحًا مضادًا لفكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة توطين الفلسطينيين من غزة في مصر والأردن.

قال عباس عراقجي ساخرا خلال مقابلة مع شبكة سكاي نيوز البريطانية: "اقتراحي مختلف.. بدلاً من الفلسطينيين، دعهم يحاولون ترحيل الإسرائيليين، ونقلهم إلى جرينلاند.. بهذه الطريقة يمكنهم ضرب عصفورين بحجر واحد".

جاءت تعليقات عراقجي ردًا على اقتراح ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى مصر والأردن، حيث قال الرئيس الأمريكي انه اقترح الأمر على الملك عبد الله الثاني ملك الأردن بهدف "تطهير" القطاع المكتظ بالسكان.

قوبلت خطة ترامب، التي تتضمن نقل لأعداد كبيرة من الفلسطينيين النازحين الى مصر والاردن، برفض حازم من كلا البلدين، حيث أعرب الأردن، عن مخاوف قوية بشأن الأمن القومي والعواقب الطويلة الأجل لمثل هذه الخطوة. وعلى نحو مماثل، رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي الاقتراح، مستشهدا بإمكانية زعزعة استقرار حدود البلاد.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل تعتبر خطة ترامب لنقل الفلسطينيين إلى الأردن أو مصر "غير واقعية".

يذكر أن جرينلاند لا تقع تحت سيطرة أمريكا لكن دونالد ترامب طرح فكرة شراء الجزيرة الأكبر في العالم ضمن خططه التوسعية ، التي يسعى لتنفيذها ويبدو انه جادا فى عزمه على الاستحواذ على الجزيرة حيث اجري مكالمة نارية مع رئيسة وزراء الدنمارك. لمدة 45 دقيقة الأسبوع الماضى، ولم يعلق البيت الأبيض على المكالمة، إلا أن فريدريكسن قالت إنها أكدت أن الجزيرة التى تعد الأكبر فى العالم، هى جزء مستقل من مملكة الدنمارك، وليست للبيع، مشيرة إلى أن اهتمام أمريكا بها كبير.

ووصفت وكالة أسوشيتد برس، مساعي ترامب لجعل مصر والأردن يستقبلان أعدادا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين من غزة، بمقترح فاشل و أشارت الوكالة الأمريكية إلى تحذيرات مصر من العواقب المترتبة على نقل أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى سيناء، في الوقت الذي ترفض فيه مصر والأردن تصفية القضية الفلسطينية الأمر الذي سيزعزع استقرار المنطقة.