شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية علي منصة فيس بوك عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية التابعة للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والفنية،

وفقًا للبيانات التالية: بيانات الوظيفة- الجهة الطالبة: وزارة الأوقاف- المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية- المجموعة النوعية: الوظائف القيادية- الجهة التابع لها: وزارة الأوقاف - وصف الوظيفة- قمة وظائف الإدارة العامة للشئون الهندسية، التي تتبع الوكيل الدائم.- الغرض من الوظيفة: الإشراف على صيانة وترميم مباني ومنشآت الوزارة لضمان التشغيل الفعّال والحفاظ على كفاءتها. المهارات المطلوبة1. المهارات الأساسية:- الإشراف على النواحي الفنية المتعلقة بالأجهزة والمعدات التابعة للوزارة.- مراجعة الدراسات والتصميمات الخاصة بمشروعات الوزارة، لضمان تنفيذ خطة المشاريع السنوية.- الإشراف على مراجعة أعمال الصيانة والترميم الخاصة بالمساجد والتأكد من مطابقته للمشروعات الموضوعة.2. المهارات الفنية:- التفكير الاستراتيجي، القيادة، واتخاذ القرارات.- إدارة الأزمات وحل المشكلات، مع القدرة على تحقيق الإنجاز. سنوات الخبرة- للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى له مباشرة (المستوى الأول أ).- للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري: قضاء مدة كلية مقدارها 17 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة. التدريب:- اجتياز التدريب اللازم وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، كما يُحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.شروط المؤهل- مؤهل عالٍ يتناسب مع طبيعة العمل. المستندات المطلوبة:- بيان حالة وظيفية يتضمن المؤهلات العلمية، تقارير الأداء، الخبرة الزمنية، الدورات التدريبية، العلاوات التشجيعية، خطابات الشكر، الجزاءات (إن وجدت).- بيان الإنجازات في مجال التخصص، القدرة على الابتكار، إتقان اللغات الأجنبية، المعرفة بعلوم الحاسب الآلي، العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية، المشاركة في المؤتمرات، وإعداد البحوث.- صور شخصية حديثة، صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل المؤهلات والشهادات المطلوبة.طريقة التقديم- التقديم يتم باليد باسم الدكتور/ وزير الأوقاف، مع ضرورة تقديم المستندات الأصلية وعدد 6 نسخ من كل مستند.- التقديم من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية ووزارة الأوقاف، على أن يكون الموعد النهائي للتقديم هو 27 فبراير 2025.بيانات الاتصال- مكتب الوكيل الدائم بديوان عام وزارة الأوقاف، مبنى العاصمة الإدارية الجديدة.ملاحظات- يجب على المتقدمين الالتزام بجميع الشروط المقررة في هذا الإعلان.



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