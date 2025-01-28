شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – سارة وائلالثلاثاء، 28 يناير 2025 06:21 م
أعلنت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية علي منصة فيس بوك عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية التابعة للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والفنية،وفقًا للبيانات التالية: بيانات الوظيفة
- الجهة الطالبة: وزارة الأوقاف
- المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية
- المجموعة النوعية: الوظائف القيادية
- الجهة التابع لها: وزارة الأوقاف - وصف الوظيفة
- قمة وظائف الإدارة العامة للشئون الهندسية، التي تتبع الوكيل الدائم.
- الغرض من الوظيفة: الإشراف على صيانة وترميم مباني ومنشآت الوزارة لضمان التشغيل الفعّال والحفاظ على كفاءتها. المهارات المطلوبة
1. المهارات الأساسية:
- الإشراف على النواحي الفنية المتعلقة بالأجهزة والمعدات التابعة للوزارة.
- مراجعة الدراسات والتصميمات الخاصة بمشروعات الوزارة، لضمان تنفيذ خطة المشاريع السنوية.
- الإشراف على مراجعة أعمال الصيانة والترميم الخاصة بالمساجد والتأكد من مطابقته للمشروعات الموضوعة.
2. المهارات الفنية:
- التفكير الاستراتيجي، القيادة، واتخاذ القرارات.
- إدارة الأزمات وحل المشكلات، مع القدرة على تحقيق الإنجاز. سنوات الخبرة
- للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى له مباشرة (المستوى الأول أ).
- للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري: قضاء مدة كلية مقدارها 17 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة. التدريب:
- اجتياز التدريب اللازم وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، كما يُحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
شروط المؤهل
- مؤهل عالٍ يتناسب مع طبيعة العمل. المستندات المطلوبة:
- بيان حالة وظيفية يتضمن المؤهلات العلمية، تقارير الأداء، الخبرة الزمنية، الدورات التدريبية، العلاوات التشجيعية، خطابات الشكر، الجزاءات (إن وجدت).
- بيان الإنجازات في مجال التخصص، القدرة على الابتكار، إتقان اللغات الأجنبية، المعرفة بعلوم الحاسب الآلي، العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية، المشاركة في المؤتمرات، وإعداد البحوث.
- صور شخصية حديثة، صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل المؤهلات والشهادات المطلوبة.
طريقة التقديم
- التقديم يتم باليد باسم الدكتور/ وزير الأوقاف، مع ضرورة تقديم المستندات الأصلية وعدد 6 نسخ من كل مستند.
- التقديم من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية ووزارة الأوقاف، على أن يكون الموعد النهائي للتقديم هو 27 فبراير 2025.
بيانات الاتصال
- مكتب الوكيل الدائم بديوان عام وزارة الأوقاف، مبنى العاصمة الإدارية الجديدة.
ملاحظات
- يجب على المتقدمين الالتزام بجميع الشروط المقررة في هذا الإعلان.
وللاطلاع على شروط الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية أضغط هنا
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز