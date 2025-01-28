شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة التنمية السياحية حسن درويش: سنعمل معا لزيادة أعداد السياح الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

تعليقا على لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة اليوم، قال حسن درويش، عضو لجنة التنمية السياحية: أتقدم بداية بخالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى، على الاختيار، وكذا على هذا النهج غير المسبوق، لهذه الحكومة، التى أعطت للقطاع الخاص الاهتمام المطلوب، فى ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة، تستدعى تكاتفنا معا من أجل تخطى هذه التحديات، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.

وأضاف درويش: لجنة التنمية السياحية تضم قامات كبيرة، مشهود لها بالكفاءة والتميز، ليس فى مصر فقط، بل فى المنطقة كلها، ومن ثم ستضع هذه الخبرات كل ما تملكه من أفكار وطروحات، فى صورة قرارات وإجراءات، سنعمل معا، نحن والوزراء المعنيين، وتحت إشراف رئيس الوزراء، من أجل تحقيقها، بهدف زيادة أعداد السياح الوافدين، وتنوع المنتج السياحى المصرى، وتقديم خدمات سياحية متميزة، تليق بما تملكه مصر من معالم سياحية، ومزارات.

وأشار حسن درويش، إلى أن أول اجتماع للجنة سيكون خلال أيام قليلة، وهناك توجه إيجابى عند جميع الأعضاء، ورغبة فى تحقيق طفرة فى هذا القطاع.