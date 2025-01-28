شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير عرقى وجريمة حرب.. بيرنى ساندرز يدين مخطط ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

رفض السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز تصريحات دونالد ترامب التي أعرب فيها عن رغبته أن تستقبل مصر والأردن فلسطينيين من غزة بعد أن تسببت الحرب الإسرائيلية هناك في استشهاد قرابة 50 ألف فلسطيني وحولت القطاع إلى أنقاض.

وفي منشور على موقع إكس، كتب السيناتور المستقل في منشور: " ترامب قال انه يريد -تطهير غزة- وتهجير الملايين من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، إلى دول مجاورة هناك اسم لهذا التطهير العرقي، وهو جريمة حرب.. هذه الفكرة المشينة يجب أن يدينها كل أمريكي".

ساندرز ليس الوحيد الذي رفض تصريحات ترامب، حيث قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الأحد، إن اقتراحات الرئيس الأمريكي ، المتعلقة بـ تهجير الفلسطينيين من غزة، بدواعي نقلهم للإقامة في دول أخرى "ليست عملية وغير قابلة للتطبيق".

وأضاف جراهام خلال مقابلة مع CNN: "يجب أن يستمر ترامب في التحدث إلى زعماء الشرق الأوسط لمعرفة ما الخطة بالنسبة لمستقبل الفلسطينيين".

من جانبها، رفضت مصر تصريحات ترامب، وقالت وزارة الخارجية في بيان رسمي أن القاهرة ترفض أى محاولة لنقل الفلسطينيين خارج أرضهم سواء مؤقتاً أو على المدى الطويل"، وقال البيان: "التهجير مرفوض، ويهدد الاستقرار، وينذر باتساع دائرة الصراع في المنطقة".

وأكدت الخارجية المصرية، تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، ورفضها أي مساس بالحقوق الفلسطينية سواء من خلال الاستيطان، أو ضم الأرض أو التهجير، وشددت القاهرة أن القضية الفلسطينية تظل هي القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

كما قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الأردن يتطلع إلى العمل مع الإدارة الامريكية لتحقيق السلام في المنطقة، وأكد أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام، مؤكداً أن رفضنا للتهجير ثابت لا يتغير.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أعرب عن رغبته في استقبال مصر والأردن فلسطينيين من قطاع غزة، وقال إنه: "تحدث مع ملك الأردن عبد الله الثاني، وسيتصل بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن هذا الأمر".

وقالت "رويترز" إن ترامب دعا مصر والأردن إلى استقبال مزيد من الفلسطينيين من غزة "إما بشكل مؤقت أو دائم"، وقال: "سننظف فقط المنطقة".