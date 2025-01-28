شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار: أول اجتماع الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تعليقا على لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة اليوم، قال ياسين منصور، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار: هذا اللقاء يعير عن توجه إيجابى للحكومة، وشراكة حقيقية بينها وبين القطاع الخاص، ورئيس الوزراء كان واضحا فى كلامه، بأن الاعتماد فى هذه الفترة سيكون على القطاع الخاص، وهو من سيتولى قيادة القطاعات الاقتصادية، وتنفيذ مستهدفاتها.

ووجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولى على اختياره فى هذه اللجنة، وعلى هذا التوجه من الحكومة، الذى يؤكد أننا نعمل معا من أجل تحقيق هدف واحد، هو مصلحة الوطن والمواطنين.

وأشار منصور إلى أن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ستعمل بكامل جهودها لدفع هذا القطاع المهم، وتحقيق أعلى معدلات تنموية ممكنة، ورفع معدلات تصدير العقار المصرى، فمصر لديها حاليا مناطق جذب لكل الأجانب، خاصة فى منطقة الساحل الشمالى، ومن ثم تم الانفاق على بدء أول اجتماعاتنا الأسبوع المقبل، لطرح إجراءات وخطوات على الوزراء المعنيين ورئيس الوزراء، تسهم فى تحقيق مستهدفات هذا القطاع.